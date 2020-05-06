Мер Харькова Геннадий Кернес заявил, что возобновить работу метро в городе планируют уже 12 мая, несмотря на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом он сказал в комментарии изданию "Страна". Чиновник подчеркнул, что это удобный и самый доступный вид транспорта.

"12 мая мы хотим запускать метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки", – подчеркнул Кернес.

По его словам, власти готовы пускать в вагоны только ограниченное количество человек, чтобы не создавалась толкучка.

Кернес решил запустить метро в Харькове с 12 мая. Иллюстрация

"Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами правительства", – заявил мэр Харькова.

Также чиновник пожаловался, что уже неделю не может дозвониться премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. По словам Кернеса, правительство действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов. Поэтому он и хочет поговорить с премьер-министром.

"Я хочу добиться, чтобы с нами по-серьезному поговорили по теме пассажирских перевозок. Меня очень волнует харьковское метро. Метрополитен есть всего в трех городах Украины, включая Харьков. Перевозит 2 млн человек. Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват. А виноват Шмыгаль. Убытки – сотни миллионов. Это огромный инфраструктурный объект, который нельзя останавливать, поезда должны ездить, иначе они простаивают и ржавеют", – подытожил мэр Харькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль рассказал, что с 11 мая количество мест в общественном транспорте должно быть увеличено. Но также он ранее заявлял, что в Украине метро будет открываться по мере послабления карантинных мер, чтобы избежать риска инфицирования COVID-19.