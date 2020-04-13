Мэр Харькова Генадий Кернес заявил, что, несмотря на карантин из-за коронавируса, он не намерен отказываться от планов провести в городе пропагандистскую акцию "Бессмертный полк" 9 мая.

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На своей странице в Facebook он лишь предложил изменить ее формат и призвал людей выйти с портретами не на улицы, а на балконы своих домов.

"Мы планировали масштабное празднование 75-й годовщины Победы. Это наш великий праздник, который у нас никому не отобрать. Мы готовились к массовому шествию "Полка Бессмертной Победы", когда дети, внуки, а теперь уже и правнуки победителей в той страшной войне с портретами своих героических предков, прошли бы по Сумской до Мемориала", – написал глава города.

Также Кернес отметил, что планировал провести грандиозный концерт на площади Свободы, однако сейчас вынужден отменить его.

Геннадий Кернес

"К сожалению, пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в наши планы – похоже, карантин и сроки чрезвычайной ситуации в Украине затронут и 9 мая. Массовых мероприятий, скорее всего, проводить будет нельзя. Но, к счастью, даже коронавирус не в силах заставить нас полностью отказаться от идеи проведения "Полка Бессмертной Победы", – подчеркнул мэр Харькова.

"Призываю всех, кому дороги и День Победы, и память ваших великих предков, которые этот день "приближали, как могли", присоединиться к акции "Полк Бессмертной Победы" не выходя из дома. Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту молчания", –добавил он.

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