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18 марта • обновлено в 14:16
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/ Общество

Кернес отличился заявлением о "трупах" в Италии

1.6т
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Городской глава Харькова Геннадий Кернес отличился циничным заявлением о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии, заявив, что там ездят "одни трупики".

Об этом он сказал во время сессии городского совета 18 марта, передает Telegram-канал MediaPort (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В Италии работает и метро, и трамвай, и все... Только там уже никто не ездит, одни трупики", – высказался Кернес.

Геннадий Кернес

Геннадий Кернес

Отметим, что ранее сам же мэр Харькова отказался выполнять решение Кабинета министров Украины о введении карантина в городе, а позже и о закрытии метро.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за нарушение закона о введении карантина в Украине из-за коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина
Тег
транспорт
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