Кернес отказался закрывать метро: Зеленский пригрозил мэру "уголовкой"

Мэр Харькова Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за нарушение закона о введении карантина в Украине из-за коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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"Во-первых, я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес - ред.), я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, каждый, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, это будет полностью его сейчас ответственность. А еще с другой стороны скажу откровенно, если он будет..., очень осторожно, нарушать закон, то его лично ждет уголовная ответственность", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

В связи с угрозой распространения короновирусу жесткий карантин в Украине уже введено в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.

16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинском и рассказал о мерах по борьбе с коронавируса, которые он поручил ввести Кабинета министров.

Ранее было известно о 5 случаев COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

Последняя пациентка с Радомышль – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

При этом реальное число случаев заражения коронавируса в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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