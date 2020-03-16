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17 марта • обновлено в 00:00
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Кернес отказался закрывать метро: Зеленский пригрозил мэру "уголовкой"

6.3т
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Мэр Харькова Геннадий Кернес будет нести уголовную ответственность за нарушение закона о введении карантина в Украине из-за коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

ЛигаБизнесИнформ

"Во-первых, я очень люблю Харьков. Я прочитал то, что сказал господин мэр (Геннадий Кернес - ред.), я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове, каждый, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, это будет полностью его сейчас ответственность. А еще с другой стороны скажу откровенно, если он будет..., очень осторожно, нарушать закон, то его лично ждет уголовная ответственность", - сказал он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • В связи с угрозой распространения короновирусу жесткий карантин в Украине уже введено в ряде областей и городов. Он предусматривает серьезные ограничения в сфере услуг и торговли.

  • 16 марта Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинском и рассказал о мерах по борьбе с коронавируса, которые он поручил ввести Кабинета министров.

  • Ранее было известно о 5 случаев COVID-19 – в Черновицкой (4) и Житомирской (1) областях.

  • Последняя пациентка с Радомышль – 71-летняя женщина, которая накануне вернулась из Польши, – умерла 13 марта.

  • При этом реальное число случаев заражения коронавируса в Украине может значительно превышать официальную статистику. Согласно подсчетам ученых, один летальный случай – это около 400 человек, которые могут быть инфицированы.

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Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
болезнь
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Simon Igor
Simon Igor
Понятно, что для безопасности лучше закрыть метро, но как те же врачи будут добираться до работы в огромном мегаполисе? Не лучше ли чаще пустить электрички, чтоб не было скопления народа, усилить дезинфекцию и т.д.
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Слобожанский Артем
Слобожанский Артем
А как люди будут добираться на работу без метро???
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Гоша Злой
Гоша Злой
Слобожанский Артем, а ему наср..ать... лишь бы до конца недели дома сидели пока землю оформят... а пенсам подкинут по 20$ чтобы те смогли потратить их на копеечный тест за 3000 грвн у дружбана радуцкого
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