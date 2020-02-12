"Кем бы он был без войны?" Волонтер поделилась с украинцами криком души о Донбассе

Волонтер Юлия Ворона обратилась к украинцам проникновенным постом из-за ситуацию с оскорблением воина ООС в общественном транспорте, свидетелем которого она стала.

На странице фонда "Повернись живим" в Facebook она напомнила людям, как война ломает жизни тех, кто живет рядом с ними.

"Я такого еще не слышала. "И кем бы он был, если бы не война?" – говорит кому-то по телефону женщина в маршрутке. Не хочу знать, что она скажет дальше, достаю из кармана наушники, чтобы немного успокоить волну злости, и начинаю думать. А кем бы была я? Я могла бы писать о пустяках, мечтать о путешествии в "экзотическую" страну, делать посты об итогах года. Я могла бы быть счастливой. Нет, не могла – должна", – написала девушка.

Однако, подчеркнула она, вместо этого ей приходится каждый месяц считать погибших украинских воинов и писать о том, кто ждал их дома. Кроме того, призналась волонтер, она мечтает поехать на территорию, которая раньше была ее, а сейчас опасна для жизни.

Война на Донбассе Facebook "Повернись живим"

"Не делаю сообщений об итогах, ведь все собранные в кучу маленькие счастья не смогут перевесить одно большое горе в моей стране, которое называется "война". Не могу себя убедить, что сейчас что-то может быть глобально важным. Но не жалею об этом", – пишет Ворона.

"Потому что знаю много людей, которые считают так же. С ними я нахожусь в офисе каждый день, общаюсь по телефону, их – даже совсем незнакомых – идентифицирую в метро по рюкзаку и военной форме. Все они должны были быть счастливыми. Но война. Кем бы вы должны были быть, если бы не она?" – обратилась к украинцам волонтер.

Ее пост нашел отклик в сердцах многих патриотов, и они поделились в комментариях откровениями о том, как лично их жизнь перевернула российская агрессия.

"Кем я была бы? Я спокойно жила бы в своей квартире, семья, уют. Самолеты садятся на посадочную полосу, включая мощные фары и освещая мою квартиру. Я бы не хоронила друзей. Я говорила бы (наверное, как и все на Донбассе ) на русском. Ненавижу все русское, русский дебилизм, который пришел в мою счастливую жизнь и все разрушил", "Мы должны быть счастливыми в уюте своей мирной жизни. Они гибнут за это простое: дышать, говорить, мечтать, любить. Слава нашим Героям! Будем ждать их с победой живыми!", "Почему она не спросила, где была бы она, если бы не он? Если бы не сотни и сотни таких, как он", – поддержали волонтера украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее сеть взорвал сильный пост Вороны, который она адресовала российским оккупантам. В нем девушка эмоционально напомнила захватчикам о всех их преступлениях, совершенных на чужой земле против украинского народа, подчеркнув, что им никогда не жить на этой территории.

Также волонтер поразила украинцев историей об увиденном в детском лагере города Святогорск, куда после обстрелов зимой 2017 года привезли эвакуированных из Авдеевки детей.

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