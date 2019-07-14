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"Казнь египетская": на Донбасс обрушилось новое нашествие. Видео

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Станично-Луганский район на Донбассе, где террористы в 2014 году уничтожили ПАО "Луганский рыбокомбинат", атаковали полчища саранчи.

Подтверждающее видео опубликовали на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что причиной бедствия стало высыхание искусственных прудов, которые превратились в болота и стали очагом размножения насекомых.

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Саранча

Саранча

Народна Правда

"Сейчас решается, каким образом бороться с саранчой, потому что территория не обследована и не разминирована. Непосредственная близость расположения прудов к линии соприкосновения делает невозможным использование авиации для обработки территории химическими средствами против саранчи", – отметили в РГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в двух районах аннексированного Крыма специалисты оккупационного "Россельхозцентра" выявили новый для полуострова вид саранчи, который быстро распространяется.

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Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Донбасс террористы "ДНР"
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ну яка "страта" в заголовку? Це ж рівень 3-го класу.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Это их мышебратья.
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
КОЛОРАДЫ ВСТРЕЧАЙТЕ!!! РОДСТВИНИКИ ПРЫПРЫГАЛИ!!!
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Сало Уронили
Сало Уронили
Kotlyar Vovchik, Станично-Луганский район-это шо не Украина? ты шо вы6лядок сепарский радуешься бедам Украины?
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