Каждый пятый инфицирован COVID-19: названы главные причины заражения украинских врачей

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвержден коронавирус COVID-19 у 1749 медиков, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев.

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Как сообщил Центр общественного здоровья Украины, практически каждый пятый инфицированный в Украине – работник медучреждения.

Что делать больницам, чтобы уменьшить инфицирование медиков

Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медиков, названы следующие:

отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;

недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

"Если заведения не имеют четкого плана консультирование населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и ухода за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается", – говорится в сообщении.

План должен предусматривать три фактора:

Скрининг. Например, проведение экспресс-опроса у входа о наличии респираторных симптомов, или надпись на входной двери "Имеешь насморк и кашель? Одень маску, перед тем как зайти!" Триаж (медицинская сортировка) и распределение потоков пациентов. Деление на "чистые" и "грязные" зоны. "Грязная" зона (зона высокого риска инфицирования) – помещения, в которых уровень загрязнения микроорганизмами является высоким. "Чистая" зона – помещения, в которых уровень загрязнения минимален.

Нужно напоминание перед входом в "грязную" зону о необходимости надеть СИЗ, а при входе в "чистую" снять их. Ширмы создают дополнительный физический барьер между зонами и должны использоваться как место для одевания/снятия СИЗ.

Как писал OBOZREVATEL, украинские врачи-инфекционисты заявили о нехватке ресурсов и знаний в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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