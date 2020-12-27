Вчера по глупости что-то отвечала поклоннику СССР. Я ему про Голодомор и НКВД, про отсутствие прав и свобод, про пропаганду и ложь. Он мне – про "бесплатные квартиры" и сожаление, что с развалом совка для него, можно сказать, все закончилось.

Но совок не умер. Он благодаря таким несчастным людям живет в виде админресурса. В моем понимании это когда на похороны мэра сгоняют по 10 человек от каждой школы и садика, потому что тех, кто придет сам по себе, может быть слишком мало. И тогда у журналистов картинки не получится. И об*ср*ть Харьков на всю страну тоже не получится.

Несчастные поклонники совка дружат с поклонниками президента, потому что и те, и другие несчастны в современной Украине. Им сегодня мало дают, и лишь меньшинство из них научилось с азартом преодолевать конкуренцию в бизнесе, да и бизнес основать получилось у того же меньшинства.

Второй вопрос – как же все-таки закостенела система, созданная далеко не только лишь в Харькове, а по всей стране, когда по звонку из горсовета директоры школ и садиков, может, больниц и социальных учреждений, требуют вот такое от своих подчиненных. Унижены бюджетники – не выполнишь приказ, будешь на плохом счету у руководства, и можешь потерять работу. Разве это не совок? Разве это не коллективное, советское, когда ты обязан?

И тогда возвращаюсь к вчерашнему персонажу, с которым, собственно, и не о чем больше разговаривать: вот это наследие СССР тоже честь и радость?

Вообще, каждый, кто ненавидит жизнь сегодня, при этом приукрашая жизнь в совке, сдает себя с потрохами. Несостоявшийся, неуспешный, неуверенный в себе пассивный человек, воспитанный на "бесплатных квартирах" и "трамваях по 5 копеек", но не знающий ни о преступлениях совка, ни о войнах, ни о самоуважении.

Я говорю о спруте, в виде вот таких приказов бюджетникам, по сей день. Я говорю о том, что это нужно искоренять. О том, что истина спрятана под слоем бюрократии и лжи, и все не так, как кажется – во многих аспектах нашей жизни. И когда каждый тезис противопоставляют "бесплатному чему-либо" – искренне не понимаю. Насколько на разных планетах мы здесь уживаемся.