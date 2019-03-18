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"Каждый хуже предыдущего": Путин решил судьбу Аксенова в Крыму

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Президента России Владимира Путина на встрече с жителями аннексированного Крыма попросили "не забирать" у жителей полуострова главу оккупационной власти Сергея Аксенова.

С такой просьбой выступил президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, сообщают крымские СМИ.

"Я уже человек в возрасте. Я пережил 10 премьер-министров в Крыму до Сергея Валерьевича. Намекаю вот на что. Каждый последующий для Крыма работал хуже каждого прежнего, предыдущего. Поэтому мой намек – ради бога, не забирайте от нас Сергея Валерьевича. А Крым мы сделаем", – процитировали Якубова.

"Ради бога, не будем забирать", – ответил Путин.

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Путин и Аксенов

Путин и Аксенов

ИА Regnum

Отметим, российский президент прибыл в Крым на "празднование" пятой годовщины незаконного захвата полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на "торжествах" в Крыму по случаю 5-летия аннексии Аксенов признал, что захватом руководил лично Путин.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Сергей АксеновВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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