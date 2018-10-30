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Скандал с тортом: в Украине предложили проверять учителей у психиатра

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Учитывая участившиеся в последнее время скандалы с учителями и воспитателями, в Украине следует ввести психиатрическую проверку перед приемом педагогов на работу.

Такое мнение в эфире ObozTV выразила психолог Елена Рыхальская. По её словам, недавние инциденты свидетельствуют о том, что образование буквально делает наших детей уязвимыми.

"Очень хороший вопрос по поводу того, насколько вообще можно отследить людей, которые работают с детьми в садиках, в школах. И я даже хочу напомнить последнюю харьковскую ситуацию с тортом", - привела она свежий пример.

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Поэтому, уверена психолог, всех, кто работает с детьми, необходимо проверять на уровень агрессивности и проводить хотя бы самые элементарные тесты.

"Потому что когда мы выдаем разрешение на оружие или на вождение - мы это делаем. Но сейчас уже опасность распространяется на детей и каждый день у нас какой-то случай, который говорит о том, что люди, которые имеют доступ к воспитанию детей, совершают поступки, которые приводят к трагедиям", - заключила Рыхальская.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве женщина, работавшая воспитательницей в детском саду, утопила своих сына и дочку.

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Читайте все новости по теме "Инциденты в школах" на OBOZREVATEL.

Темы
Инциденты в школахПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Елена Рыхальская
Место
Украина
Объекты
школаПсихологиядети
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Ильницкий Юрий
Ильницкий Юрий
Куплять упаковку паперу до принтера і печаточку поставлять.
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
А лучше начать с влады и зРады
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