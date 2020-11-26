Сегодня ушел в вечность мой близкий друг.

Коронавирус.

На прошлой неделе умерло несколько человек, которых я знал лично.

А на позапрошлой Господь забрал человека, который сменил мое отношение ко многим вещам.

Каждый день смерти ...

По состоянию на сегодняшнее утро от Covid-19 в Украине умерло 11 тыс 717 человек. Из них 225 умерло только за вчера. Те, чья жизнь могло бы продолжаться.

За вчера еще ву 15 тыс 331 человека обнаружили Covid-19 ...

Сколько мы еще ждать реакции?

Разве можно легкими намеками на полумеры бороться с вирусом? Разве болезнь не передается днем и по рабочим дням, а выходит "на промысел" после 22.00 и выходные, при этом обходя метро, рынки и площади, наведываясь в рестораны, спортзалы и торговые центры?

Только жестоким локдауном мы сможем реально предотвратить распространение болезни.

Выдержит ли экономика? Это будет точно легче сделать, заходя в ограничения планово и управляемо, чем тогда, когда пандемия начнет уничтожать все живое и надо будет догонять потерянное драгоценное время. Только умерших во втором варианте будет в разы больше.

Выдержат субъекты хозяйствования, малый бизнес и незащищенные слои населения? Если будет четкая компенсация от государства - обязательно выдержат.

2-3 недели полного локдауна смогут разорвать цепочку распространения болезни.

Впереди новогодние и рождественские праздники. Тогда мало реально уговорить наших соотечественников сидеть по домам и ограничить общение. Поэтому внедрять жесткие ограничения надо уже сейчас. Хотя нет. Их надо было вводить еще раньше, а не играть в "карантин выходного дня".

Арсен Аваков уже озвучил свое мнение по этому поводу:

"Лично я считаю, что необходимо вводить локдаун можно скорее, на 3-4 недели, при этом не прятаться за политическими лозунгами или удобными формулировками. Ибо речь идет о риске для здоровья украинский. Как только будут обработаны детали и механизмы системы компенсации, которую озвучил Президент, надо ввести локдаун и избежать ситуации, когда более 200 смертей ежедневно, как сейчас "

Эпидемиологическая ситуация по всей стране – примерно одинакова, поэтому не нужно опираться на "зоны", а вводить локдаун во всех областях.

"Мы не можем ждать, пока рухнет медицинская система и должны остановить эту цепь распространения болезни"

Это единственно правильная позиция.

Берегите себя. Вирус не разбирается в ваших средствах или вероисповеданиях. Ему безразлично. Но он не умеет мыслить, а мы умеем. Поэтому обязательно победим.

Здоровья всем!