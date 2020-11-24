Каждые три месяца коронавирус меняет свое лицо, – Голубовская

Каждые три месяца течение новой коронавирусной инфекции становится немного иным.

Как сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала "НАШ", это происходит из-за адаптационных процессов (чтобы посмотреть видео, докролльте новость до конца).

"Вирус немножко, но изменяет свое течение. Это происходит не за счет мутации, а за счет того, что сейчас идет процесс адаптации возбудителя к человеческой популяции, а мы адаптируемся к нему", – уточнила она.

Также, по словам Голубовской, в разные сезоны вирус ведет себя по-своему.

"То есть сейчас мы совсем в другой ситуации, чем были в апреле и в июле", – подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Голубовская опровергла неправдивую информацию о COVID-19 и дала украинцам советы, как защитить себя в период пандемии. В частности, врач развенчала мифы о том, что ношение масок бесполезно, что коронавирус "выбирает" человека по группе крови и что мобильная связь 5G распространяет возбудителя болезни.

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