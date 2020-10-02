Каждые 16 секунд от COVID-19 умирает человек, – Ляшко

В мире каждые 16 секунд от осложнений коронавирусной болезни умирает человек.

Об этом 1 октября сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украинского радио".

Заместитель министра здравоохранения прокомментировал, будут ли усиливать ответственность для граждан за несоблюдение противоэпидемических мероприятий.

"Такая ответственность предусмотрена уже сейчас. Но правительство Украины инициировало перед Верховной Радой увеличение суммы штрафов за нарушение санитарных норм. К сожалению, депутаты пока не проголосовали за это увеличение. Я хотел бы, чтобы мы понимали: контроль контролем, но сознательное отношение к соблюдению противоэпидемических норм – это забота не только о своем здоровье, но и в частности о пожилых людей", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, насколько опасна болезнь, озвучив статистику по смертности от коронавируса в мире.

"В мире по одному человеку каждые 16 секунд умирает от коронавирусной болезни. Болезнь опасна, поэтому соблюдение санитарных норм должно быть аксиомой до тех пор, пока не появятся иммунобиологические препараты", ─ отметил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Почаеве от осложнений коронавирусной болезни умер врач-терапевт Иван Венжинович. Он работал в инфекционном отделении местной больницы и с первых дней пандемии боролся с COVID-19 на передовой.