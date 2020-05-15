Каждые 10 дней – новый этап: глава МОЗ рассказал об ослаблении карантина в Украине

Каждые 10 дней в Украине планируется введение нового этапа послабления карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в интервью "ВВС Украина" министр здравоохранения Максим Степанов, каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии – это уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней до семи дней предыдущих, заполненность коек в больницах.

Максим Степанов рассказал об этапах ослабления карантина в Украине

"Важны выполнения всех этих критериев. Если критерии не выполнены, ограничения не будут снимать", – отметил он.

По словам главы Минздрава, предварительно установлено, что каждые 10 дней можно переходить на следующий из 5 этапов.

"22 мая, затем 1 июня, 11 июня. В каждом этапе будут определенные смягчения", – подчеркнул Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля правительство опубликовало поэтапный план выхода страны из карантина. Конкретные даты реализации каждого этапа не озвучивались, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Сейчас Украина находится на первом этапе ослабление карантина.

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