Каждого десятого работающего аутиста уволили из-за COVID-19

Каждого десятого работающего аутиста уволили из-за пандемии коронавируса. Еще 70% людей с аутизмом остались без привычной поддержки соответствующих служб.

Такие результаты опроса обнародовала ведущая европейская ассоциация "Аутизм-Европа". Опрос проводился с 23 марта по 15 июня 2020 года и насчитывает 1811 участников из 38 стран мира.

Отсечается, что благодаря Международной общественной организации "Дитина з майбутнім" украинские аутисты тоже участвовали в исследовании.

"Ассоциация "Аутизм-Европа" с помощью опроса хотела понять влияние карантинных ограничений в связи с COVID-19 на людей с аутизмом и их семьи, социально-экономические последствия, влияние на систему здравоохранения", — рассказывает Инна Сергиенко, Консул "Аутизм-Европа" от Украины и основатель МОО "Дитина з майбутнім".

По словам Инны, 85% опрошенных рассказали, что в их странах принимали официальные меры, чтобы люди оставались дома из-за распространения COVID-19. Такие карантинные ограничения заставили семьи проводить больше времени вместе, чем обычно, что привело к напряженности во многих семьях. Она усиливалась и отсутствием доступа к службам поддержки.

"Учитывая мое психическое состояние, проблема в том, что я живу не один и больше не могу спокойно отдохнуть. Квартира слишком маленькая", — комментирует аутист из Украины. Не лучшая ситуация и среди людей с аутизмом, которые проживают в специальных заведениях: они тяжело переживают эпидемию, поскольку ограничены посещения семьями или друзьями, а также доступ к открытому пространству.

73% опрошенных отметили, что потребности людей с аутизмом и их семей не были удовлетворены должным образом во время вспышки COVID-19. 60% респондентов сказали, что было специальное положение, и разрешалось выходить на улицу во время вспышки COVID-19. 28% отметили, что ничего подобного не было, а 11% опрошенных не знали, есть ли такие правила или нет.

"Досадно, но около 70% от 978 опрошенных отметили, что их связь со службой поддержки прервалась, — комментирует результаты Инна Сергиенко. — Только четверть (26%) опрошенных заявила о том, что связь со службой поддержки продолжается".

Международный опрос продемонстрировал, что когда семьи людей с аутизмом пытались получить доступ к элементарным услугам, таким как магазины, аптеки, службы доставки, около половины опрошенных столкнулись с трудностями.

Вспышка COVID-19 повлияла также на финансовую ситуацию "аутистических" семей. Так, почти каждый третий отметил, что не имел возможности работать дома; 10% респондентов должны были заботиться о родственнике, а 7% были уволены с работы.

Среди аутистов каждый четвертый почувствовал финансовые последствия, потому что не мог работать из дома, а каждый десятый был уволен с работы.

"Чтобы преодолеть негативные последствия, которые показал опрос, ассоциацией "Аутизм-Европа" было рекомендовано создать фонд Europian Solidarity для преодоления последствий кратковременной безработицы и безработицы людей с инвалидностью и их родственников. Также будет целесообразно увеличить количество доступной для аутистов работы, потому что дистанционная занятость стала привычной для некоторых секторов, — говорит Инна Сергиенко. — Есть и более простые вещи, которые тоже помогут аутистам чувствовать себя комфортнее: страны должны позаботиться о доступности магазинов для людей с аутизмом и их родственников (при необходимости) с помощью определения специальных часов и коммуникации с аутистами и обществом. Также важно снизить панику в обществе, чтобы люди с аутизмом и их родственники могли покупать себе еду и все необходимое".

Как писал OBOZREVATEL, ученые из США еще на один шаг приблизились к созданию анализа крови на аутизм у детей.