"Пора стать злопамятными!" Казарин выступил с мощным призывом из-за войны с Россией

Журналист Павел Казарин заявил, что война с Россией началась с ее вторжения в Крым, поэтому украинцам следует наконец-то стать злопамятными, чтобы не допустить окончательной потери аннексированного полуострова.

Своими размышлениями он поделился в блоге для "Крым.Реалии". "Нашей стране было бы неплохо этому качеству научиться – в преддверие шестой годовщины смены флагов в Крыму. Потому что велик соблазн махнуть рукой. Перевернуть страницу", – предостерег Казарин.

"Именно злопамятность позволяет учиться на собственных ошибках. Именно она составляет детальную карту минных полей. Именно она не дает тебе шанса бегать по граблям – и повторять ошибки, за которые когда-то пришлось дорого заплатить", – добавил он.

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Казарин также указал на важный нюанс – война с РФ не началась на Донбассе, а лишь получила там продолжение.

"Саур-Могила, боинг, Иловайск, Дебальцево – все это было вторым актом крымской пьесы. Более того – если бы не случилось аннексии полуострова, то не случилось бы и вторжения на восток Украины. Крым был точкой отсчета всех тех процессов, на которые Москва решилась впоследствии. И попытка вывести его за скобки – это всего лишь непонимание той логики, которая определяла действия Кремля", – пояснил Казарин.

По словам журналиста, война была объявлена не только Украине, но и всему Западу. "Она началась со смены флагов в Крыму. И закончится в тот самый момент, когда флаги над полуостровом снова поменяют свой цвет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казарин заявил, что Украина начнет выигрывать в войне с Россией тогда, когда большинство ее граждан осознает, что агрессия, начавшаяся в 2014 году, – не неожиданность. Ведь оккупанты не прекращают войну против нашей страны уже на протяжении нескольких столетий.

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