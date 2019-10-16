"Банковой дали шанс": Казарин указал на ошибку Зеленского из-за протестов в Киеве

Акции протеста, которые проходили в Киеве на День защитника Украины, дают украинской власти возможность давить на западных лидеров и усиливают ее позиции на переговорах.

Такое мнение в своем блоге на Крым.Реалии высказал журналист Павел Казарин. Он считает, что 12-тысячная акции в Киеве 14 октября не станет последней. Такие протесты могут показать западным лидерам, например, Эммануэлю Макрону, что украинский президент находится в тисках общественного мнения, а потому не может идти на любые уступки в вопросах суверенитета.

"Официальный Киев на примере этих протестов мог бы объяснять западным партнерам, почему далеко не любая формула мира подходит Украине. Что попытка закончить войну за украинский счет чревата новым Майданом. Что стремление продавить Киев приведет лишь к тому, что новый очаг дестабилизации возникнет в самом Киеве. И требовать от Запада иной позиции на переговорах", - написал Казарин.

Казарин указал на ошибку Зеленского из-за протестов в Киеве

Однако, по его мнению, вместо этого мы узнали от главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что протесты проплачены и люди выходят на акции из корыстных мотивов.

"Следом мы прочли интервью главы пропрезидентской фракции Давида Арахамии. В котором он заявил о том, что порядка 5% митингующих получают деньги либо от россиян, либо от Петра Порошенко. Что его знакомым атошникам предлагают по тысяче гривен за участие в демонстрациях. В стороне не остался и сам Владимир Зеленский, заявивший о том, что украинцев пытаются использовать политики, чтобы "избежать уголовной ответственности", - отметил журналист.

По его мнению, протесты в столице Украины – это подарок для официального Киева, на который сегодня давит не только Кремль, но и западные партнеры, изрядно уставшие от войны на Донбассе. Киев становится заложником амбиций некоторых европейских политиков, мечтающих войти в историю как "миротворцы".

"Но именно Европа привыкла чутко относиться к любым акциям гражданского неповиновения. И протесты в центре Киева могли бы позволить украинской власти вырваться из дипломатического капкана. Ссылаться на то, что она не может идти вопреки воли своих граждан. Говорить о том, что российский сценарий мира чреват эскалацией протеста и попранием демократических ценностей", - уточнил Казарин.

Он добавил, что новая украинская власть предпочла заколотить это окно возможностей своими заявлениями о "проплаченности" митингов. Переведя их из категории "народ против невыгодного сценария" в категорию "это у нас коррупционеры за власть борются".

Как писал OBOZREVATEL:

в Киеве в понедельник, 14 октября, прошли масштабные акции протеста "Нет капитуляции!", в ходе которых украинцы "накрыли" Майдан дымом, а также передали "привет" агрессору – главе РФ Владимиру Путину. Тысячи граждан вышли на Майдан с флагами Украины против сдачи интересов государства на Донбассе.

Об акциях протеста в Киеве было известно заранее, в связи с чем президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не нарушать рамки закона и не создавать контент для пропагандистов Кремля.

При этом глава Украины в понедельник решил отправиться на Донбасс, где также обратился к украинцам и защитникам государства, побывав на передовой.

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