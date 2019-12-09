"Быть похожим на Донецк": Казарин предупредил Украину о цене мира с Россией

Всем сторонникам немедленного примирения Украины с Россией следует прежде посмотреть на Донецк. Ведь его судьба постигнет всю страну, если она согласится на условия Кремля.

Такое предупреждение озвучил украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге для "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине очень много людей верят в мирные переговоры. Они верят в то, что с Россией можно договориться, что с Кремлем можно найти компромисс, что есть некая формула мира, которая устроит всех. Так вот – если вы хотите знать, как выглядит для Кремля Украина мечты, взгляните на оккупированный Донбасс. Все эти так называемые "республики" – это прототип той Украины, с существованием которой Москва готова смириться", – отметил он.

Украина и Россия kp.ua

Казарин подчеркнул, что если Киев согласится быть похожим на нынешний Донецк, то мир и правда наступит. Но для этого Украину вынудят сделать все для собственного уничтожения: отказаться от языка, истории и попыток стать частью Европы.

"Нужно водрузить на знамена царей и генсеков, нужно ностальгировать по империи и мечтать о победе над Западом. И вот тогда Москва и правда перестанет с нами воевать. Потому что нет смысла воевать с территорией, которая полностью тебе принадлежит. Но вам точно не понравится то, что начнется после этого", – предостерег украинцев Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников считает, что постоянно обещая украинцам мир, президент Владимир Зеленский не должен забывать, что он не может подразумевать под собой капитуляцию перед Россией. Ведь это приведет к масштабному общественном взрыву внутри Украины и, как следствие, полномасштабной войне с агрессором.

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