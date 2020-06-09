Журналист Денис Казанский, который вошел в состав группы переселенцев от Донецкой области на переговорах Трехсторонней контактной группы рассказал, что во время переговоров представители ОРДЛО пытались провоцировать украинскую сторону.

Как он написал на своей странице в Facebook, во время видеоконференции политической подгруппы ТКГ представители террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" встретили их агрессивно, в то время как российская сторона против их участия не возражала.

"Представители группировок "Л/ДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", – написал Казанский.

Казанский рассказал о провокациях террористов на переговорах ТКГ

По его словам, представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз называл переселенцев "представителями консультативного совета", на что модератор конференции возразил, заявив, что консультативный совет не создавался.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, а также врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан вошли в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе.

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