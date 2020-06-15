Казанский раскрыл возможные цели России в войне на Донбассе

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, журналист Денис Казанский заявил, что главная цель России в оккупации украинских территорий – создание в стране очагов нестабильности.

Об этом он рассказал в эфире "Украина 24". По словам Казанского, в России постоянно подчеркивают, что считают своими всю Донецкую и Луганскую область, и периодически угрожают выйти на границы областей.

"Мы не видим с той стороны намерений полностью прекратить огонь и ситуацию заморозить. Наверное, Россия и затевала ее не для того, чтобы заморозить. Цели России же не в том, чтобы эти куски территории за собой каким-то образом застолбить. Даже если рассматривать вариант Приднестровизации, возникает вопрос: зачем? Зачем им это содержать и бесконечно вкладывать туда деньги? Поэтому я не понимаю, какие другие цели России, кроме того, чтобы постоянно создавать в Украине этот очаг нестабильности. В этом главная проблема. Мы могли бы обсуждать вариант заморозки, если бы на него была согласна другая сторона", – рассказал Казанский.

Кроме того, по его словам, сдвигов со стороны террористов в установлении мира нет. Речь идет именно о боевых действиях. Казанский также сообщил, что, наоборот часто звучат заявления о приведении войск в якобы полную боеготовность.

"Проблема в том, что с той стороны нет никаких сдвигов к тому, что этот конфликт должен закончиться, именно горячая фаза, которая касается обстрелов, боевых действий. Напротив, в начале июня мы слышали, что они привели войска в боевую готовность, чтобы якобы наступать и сдвигать линию разграничения вглубь Украины. Это был блеф, но такие заявления звучат регулярно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский заявил, что на Закарпатье не повторится сценарий Донбасса, поскольку эти регионы развивались абсолютно в разных реалиях после обретения Украиной независимости.