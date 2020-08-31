Казанский поймал Верещук на плагиате

Кандидат в мэры Киева от партии “Слуга народа” Ирина Верещук в одном из своих обращений о проблемах Киева скопировала выступление журналиста, блогера и одного из создателей партии Экологическая Альтернатива Дениса Казанского.

В Facebook блогер написал, что не обижается на плагиат. Речь шла о проблемах станции аэрации в Бортничах.

"Оказывается кандидат от "Слуги народа" Ирина Верещук ходит на наши акции и вдохновляется программой Экологической Альтернативы. В частности – скопировала мой стендап из Бортничей по теме Бортнической станции аэрации", – написал журналист.

Он подчеркнул, что не обижается, а наоборот рад, что привлекает внимание к экологическим проблемам Киева.

"Прошу Ирину также обратить внимание и на проблему свалки в заброшенном сквере на территории НСК "Олимпийский". Если нужно, могу подсказать адрес для следующего стендапа”, – написал Казанский.

Казанский заявил, что не обижается за плагиат. Facebook Дениса Казанского

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лозунг "Украина – это ты!", выбранный партией "Слуга народа" для предвыборной кампании на местных выборах оказался плагиатом слогана Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году.