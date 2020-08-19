Казаки на Хортице проверили Зеленского на храбрость. Видео опасного трюка
На острове Хортица современные казаки проверили на храбрость президента Украины Владимира Зеленского, разрезав саблей огурец на его руке.
Это случилось во время рабочей поездки главы государства в Запорожскую область 19 августа. В OBOZREVATEL появилось видео опасного трюка (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, на представлении о занятиях местных казаков артисты из конного театра продемонстрировали президенту трюки на храбрость с использованием сабель и плетей.
При этом неожиданно они предложили Зеленскому разрезать саблей огурец на ладони и тот согласился.
По словам очевидцев, личная охрана гаранта была шокирована его решением, однако президент "ее отогнал". После выполнения трюка все только поаплодировали мастерству современных казаков и храбрости главы государства.
Добавим, что посещение президентом Хортицы связано, вероятно, с тем, что 23 августа там пройдут праздничные мероприятия, на которые будут приглашены приглашены ветераны АТО, воины ООС, военнослужащие ВСУ и Нацгвардии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область посетил продуктовый магазин, где, после общения и фото с украинцами, приобрел сладости и кофе.