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Казахстан возглавил новый президент: в Украине спрогнозировали последствия

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Нурсултан Назарбаев, который был президентом Казахстана 30 лет, ушел с поста главы государства и передал власть Касыму-Жомарту Токаеву.

Новость об отставке многолетнего лидера страны вызвала спорные оценки. Эксперты указали, что Назарбаев, вероятнее всего, давно подготовился к уходу.

В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, что, по их мнению, ожидает Казахстан в дальнейшем.

Новости
Назарбаев ушел в отставку: чем будет заниматься
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Скриншот

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев

alau.kz

Согласно результатам проведенного опроса, 40% респондентов считают, что ничего не изменится, поскольку Назарбаев будет править и дальше через преемника.

Еще 38% опрошенных придерживаются мнения, что украинцам нужно разобраться в своем государстве, а не лезть в дела других.

Вместе с тем, 15% участников опроса выразили мнение, что ситуация достаточно опасная, так как Россия может воспользоваться моментом.

С тем, что новое молодое лицо пойдет Казахстану на пользу, согласны всего 7% респондентов.

Казахстан возглавил новый президент: в Украине спрогнозировали последствия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Токаев решил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан в честь бывшего президента Назарбаева.

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Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Украина
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