Казахстан возглавил новый президент: в Украине спрогнозировали последствия

Нурсултан Назарбаев, который был президентом Казахстана 30 лет, ушел с поста главы государства и передал власть Касыму-Жомарту Токаеву.
Новость об отставке многолетнего лидера страны вызвала спорные оценки. Эксперты указали, что Назарбаев, вероятнее всего, давно подготовился к уходу.
В этой связи OBOZREVATEL решил узнать у своих читателей, что, по их мнению, ожидает Казахстан в дальнейшем.
Нурсултан Назарбаев
Скриншот
Касым-Жомарт Токаев
alau.kz
Согласно результатам проведенного опроса, 40% респондентов считают, что ничего не изменится, поскольку Назарбаев будет править и дальше через преемника.
Еще 38% опрошенных придерживаются мнения, что украинцам нужно разобраться в своем государстве, а не лезть в дела других.
Вместе с тем, 15% участников опроса выразили мнение, что ситуация достаточно опасная, так как Россия может воспользоваться моментом.
С тем, что новое молодое лицо пойдет Казахстану на пользу, согласны всего 7% респондентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Токаев решил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан в честь бывшего президента Назарбаева.
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