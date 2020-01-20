В продолжении темы тюрем и пыточных имени рф в Донецке. Сегодня поговорим о так называемой "казачьей тюрьме" по адресу улица Майская, 66

Вот она на карте

До войны и оккупации на этой территории находились частные предприятия с охраной, домиком для руководства и ограждением. Если не ошибаюсь, то там точно занимались производством окон из пластика и дерева, а также ремонтом машин, металлом и продажей канцелярских принадлежностей. Попасть на эту промзону было довольно трудно, ибо зарплаты платились вовремя и довольно немалые, это был островок стабильности, так сказать.

Честно, не знаю точно, по каким причинам база перешла к казакам войска донского: ее тупо отжали дикари в папахах или владелец добровольно передал в пользование ряженным клоунам. Знаю немного другое - именно казаки размародерили эту базу. Они вывезли оттуда фактически все, что можно было забрать в свои родные еб*ня или сдать на металлолом.

После мародерки клоуны в папахах завезли на базу вооружение, в том числе тяжелое + боекомплект. Тут находились минометы различных калибров, бк, уралы. Легкая броня казаков находилась здесь же, на базе

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Казаки очень любили пользоваться минометами "Василек". Причина - прицепил к авто и поехал "асвабаждать".

Также макаки после прихода в Донецк с ходу начали рубать бабло с коммерсов, организовав типа дружины по охране правопорядка в Буденновском и Пролетарском районах Донецка. Правда, "дружинами" это было назвать сложно, ибо все было как в лихие 90-е: если кто-то из коммерсов не хотел платить вооруженным дикарям за "охрану", то в наказание лишался имущества, от которого его с радостью "асвабаждали". Цифры за "охрану" макаки ставили от фонаря и ориентируясь на количество выпитого спиртного вчера, четкой "ставки" не было.

Вообще само расположение военной базы ряженных клоунов было очень удобным: вокруг частный сектор, а значит ответка от всУ не прилетит, ибо полюбому зацепишь мирняк. Та и воевать с мирняком безоружным в виде коммерсов всегда легче - всУ убить могут, а гражданского всегда можно от чего-то лишнего "асвабадить".

Хотя стоп, вру. Кизяки таки воевали. Прям с территории базы, где они находились, макаки в папахах обстреливали из крупнокалиберных минометов и окраины Донецка, и сам Донецк, имитируя ответку всУ [за это рф платила отдельные деньги абизянам].

Но именно здесь была тюрьма казаков

Здесь казаки православно пытали, избивали и убивали задержанных. Именно сюда привозили пленных, в том числе гражданских. С гражданскими было все влобще поставлено на поток: заломал руки, посадил в авто, привез на тюрьму и заставил под страхом смерти бизнес переписать. Ну или ради выкупа. Ну или трупы убитых казаки тоже продавали.

Интересный факт: казаки из рф считали себя высшей кастой, так называемой белой костью среди ряженных клоунов, а местных макак с нагайками фактически ни во что не ставили, что очень бесило дынырийских абизян. Самое смешное то, что для абсолютного большинства приезжих казаков из рф Донецк был как Нью-Йорк, ибо в их еб*нях краснодара или ростова асфальта не было в принципе, а 9-этажка считается небоскребом до сих пор.

Так называемая белая кость казаков производства рф была составлена на процентов 80 из уголовников и уголовных элементов. При чем здесь тюрьма? При том, что макаки могли "опустить" пленного "по понятиям", который не хотел денег дать. Казаки в качестве шантажа использовали все православные методы пыток, особенно когда речь шла о деньгах, которые можно срубить с задержанного. Изнасиловать родственника на глазах у пленного? Легко. Избить дочку-сына-маму задержанного до полусмерти, если денег не хочет дать? Запросто. Похитить человека, взять за него выкуп, убить по пьяне, а потом продать труп человека тому же, кто дал выкуп? Вообще не вопрос. Пристрелить по пьяне задержанного? Это просто. Отжать машину вместе с владельцем, а потом хозяина авто пристрелить на тюрьме и труп его же продать родичам, перед тем, взяв с родственников 5-10 тыс долларов? Можно и такое устроить.

Кстати, если кто вам расскажет о "подвигах" казаков дыныры - не верьте. В 99% случаев ряженные занимались чем угодно, кроме военных действий: мародерили, похищали людей, выбивали и вымогали деньги с местных бизнесменов на помощь в строительстве адронного коллайдера из говна и палок на Юпитере [недоросии в смысле], бухали, похищали девчонок и женщин. Одним словом, казаки были обычными русскими солдатами со всемы вытекающими.

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Казаки люто ненавидели пленных с пропиской Донецкой или Луганской области больше, чем военных. Но еще более жестоко они относились к тем пленным, которые были местные и не нарушили Присягу Украине [полицейским и работникам спецслужб]. В большинстве случаев, по отношению к последним, применялись тупо все виды пыток, которые вы видели когда-нибудь в фильмах ужасов + православные зверства: яма, избиение нагайками, имитация расстрела, выжигание зубов паяльником. Дикари также могли отрубить конечность, если "клиент" уж очень сопротивлялся и не кололся.

И все это казаки на тюрьме по ул. Майской делали тупо ради денег - русские кураторы щедро платили за разведданные, которые выбивали макаки. Деньги же от рф шли на содержание банды и, конечно же, в карман атаману по фамилии козицын.

Допросная на тюрьме, она же пыточная, находилась в одном и том же здании с начальством казаков : сверху альфа-макаки, на первом этаже комната для издевательств над пленными. Заключенные содержались в цехах, подвалах и ямах. Охраняли тюрьму сами ряженные. Отношение к пленным со стороны клоунов в папахах было как к недолюдям, кормили задержанных хуже, чем животных кормят.

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Много бизнесменов и владельцев малых торговых точек попали на тюрьму по улице Майской, в основном это были люди из Буденновского и Пролетарского районов Донецка. Некоторые из них до сих пор проживают в Донецке, но они никогда не расскажут о том, что видели и что пережили на казачьей тюрьме.

Кстати, именно казаки взяли под личный "контроль" все точки самогоноварения в Буденновском и Пролетарском районах Донецка и одновременно были постоянными гостями самогонщиков. Также казаки любили делать налеты [шоб солдатам НАТО не досталось] на продуктовые рынки. Такие "наступательные операции" они всегда мотивировали тем, что жратва нужна и закуска на нужды "революции".

Чтоб вы понимали, какой сброд содержал казачью тюрьму и кто такие эти макаки, расскажу интересный факт: первое время, в начале войны, русские кураторы позволяли беспредельничать ряженным. Но, после потока жалоб со стороны гражданских и возможного социального взрыва, кураторы рф решили, что казаки свое отвоевали: их базу и тюрьму окружили дынырийцы и россияне, а макак в папахах разоружили.

Многих ряженных в итоге отправили подальше из Донецка, некоторых до сих пор держат в тюрьмах без предъявления обвинения, некоторых "судили" сами дынырийцы за убийства-вымогательства-пытки-похищения людей. Ну, а те макаки, которые поняли, что после разоружения можно сделать ноги в сторону рф, так и сделали. И только маленькая часть из дикарей пошла дальше воевать, процентов 80 или в тюрьмах, или свалили в родные зажопински.

За время существования казачьей тюрьмы по улице Майская, 66 , в один день туда привозили до 50 людей в качестве пленных. Сколько убили задержанных именно в этой тюрьме в Донецке никто не знает до сих пор.

Мораль. Но фошизды все равно в Киеве, не забываем.

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