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25 декабря • обновлено в 12:10
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Католическое Рождество в Украине: задайте острый вопрос Санта-Клаусу

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Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV 25 декабря на католическое Рождество Христово станет Санта-Клаус.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Католическое Рождество в Украине: задайте острый вопрос Санта-Клаусу

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Санта-Клаусом сегодня в 17:30

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Автор
Павел Заяц
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