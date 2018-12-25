Католическое Рождество: чего нельзя делать в этот день

25 декабря католики во всем мире отмечают Рождество. Существует целый ряд запретов и правил, которых придерживаются верующие.

Так, на Рождество нельзя надевать темную и старую одежду. Согласно поверьям, это приведет к несчастьям и бедности.

Нельзя в этот день экономить, в особенности на праздничном столе. Он должен быть полон угощений. Также после захода солнца нельзя выносить мусор из дома и убирать. На Рождество нельзя ссориться, стирать, шить (можно "зашить" глаза или слух) и работать. В этот день запрещено отказывать в милостыне.

Кроме того, на Рождество нельзя охотиться. Считается, что в этот праздник, ослушавшийся запрета охотник, может замерзнуть насмерть или же погибнуть из-за зверя. В Рождество нельзя прогонять гостей, даже незваных.

Зажженный на рождество камин нельзя гасить до следующего дня.

Рождество

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря преждевременный, и Украина к этому не готова.