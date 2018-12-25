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Католическое Рождество: чего нельзя делать в этот день

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25 декабря католики во всем мире отмечают Рождество. Существует целый ряд запретов и правил, которых придерживаются верующие.

Так, на Рождество нельзя надевать темную и старую одежду. Согласно поверьям, это приведет к несчастьям и бедности.

Нельзя в этот день экономить, в особенности на праздничном столе. Он должен быть полон угощений. Также после захода солнца нельзя выносить мусор из дома и убирать. На Рождество нельзя ссориться, стирать, шить (можно "зашить" глаза или слух) и работать. В этот день запрещено отказывать в милостыне.

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Кроме того, на Рождество нельзя охотиться. Считается, что в этот праздник, ослушавшийся запрета охотник, может замерзнуть насмерть или же погибнуть из-за зверя. В Рождество нельзя прогонять гостей, даже незваных.

Зажженный на рождество камин нельзя гасить до следующего дня.

Рождество

Рождество

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний считает, что вопрос о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря преждевременный, и Украина к этому не готова.

Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Тема
Рождество
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Католическое Рождество в Украине - это когда вроде бы и праздник, и выходной, но никто никого не поздравляет.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Украине отмечают два Рождества Христова, А Бог ей всё равно не помогает. Видимо, Всевышний - агент Кремля.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Украинские православные какие-то обездоленные. Мало того, что католическое Рождество раньше православного, так ещё и на Пасху Бабченко воскреснет раньше Иисуса.
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