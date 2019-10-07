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7 октября • обновлено в 12:40
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"Катится в пропасть!" Сеть разозлила новая выходка оккупантов в Крыму

3.2т Читать материал на украинском

Жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

Одним из первых на своей странице в Twitter на это отреагировал пользователь с ником Крымская Жужелица, который выложил соответствующее фото и написал пост (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Оккупированная Евпатория. Железнодорожный вокзал кацапня для уюта украсила колючей проволокой. Будет полезным для депортации ваты на историческую родину, чтобы не разбегались при загрузке в вагоны", - сказано в посте.

Крым

Крым

Depositphotos

Новости
"Сидите дома, мухоср*нцы!" Жители Крыма резко ополчились против понаехавших россиян

Читатели страницы Крымской Жужелицы отреагировали на "инициативу" так называемых местных "властей".

"Это не колючая проволока, а очень полезная для "любителей русского мира" спираль Бруно! Излечивает от сепаратизма и коллаборации за 1 сеанс", - пишут люди.

"Как я рада, что мне не нужно смотреть в какую пропасть катится мой город", - негодующе отмечают пользователи.

Отметим, что для обеспечения "антитеррористической защищенности объектов" вокруг вокзалов и автостанций в Крыму в последние несколько лет активно устанавливают заборное ограждение.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
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Коксовый Ларушка
Коксовый Ларушка
Звери в клетках.
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2
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это от нашествия диких свиней с Украины.
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3
2
Putin Serjio
Putin Serjio
Очередная перемога
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2
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Putin Serjio, ...........высосанная из ...........
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