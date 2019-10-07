"Катится в пропасть!" Сеть разозлила новая выходка оккупантов в Крыму

Жителей оккупированного Крыма возмутила установка колючей проволоки на заборе вокруг железнодорожного вокзала в городе Евпатория.

Одним из первых на своей странице в Twitter на это отреагировал пользователь с ником Крымская Жужелица, который выложил соответствующее фото и написал пост (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Оккупированная Евпатория. Железнодорожный вокзал кацапня для уюта украсила колючей проволокой. Будет полезным для депортации ваты на историческую родину, чтобы не разбегались при загрузке в вагоны", - сказано в посте.

Крым Depositphotos

Читатели страницы Крымской Жужелицы отреагировали на "инициативу" так называемых местных "властей".

"Это не колючая проволока, а очень полезная для "любителей русского мира" спираль Бруно! Излечивает от сепаратизма и коллаборации за 1 сеанс", - пишут люди.

"Как я рада, что мне не нужно смотреть в какую пропасть катится мой город", - негодующе отмечают пользователи.

Окупована Євпаторія. Залізничний вокзал кацапня для затишку прикрасила колючим дротом. Буде корисним для депортації вати на історичну батьківщину, щоб не розбігалися при завантаженні в вагони. pic.twitter.com/Bz60D2nKbz — Крымская Жужелица (@crimea2042) 6 октября 2019 г.

Отметим, что для обеспечения "антитеррористической защищенности объектов" вокруг вокзалов и автостанций в Крыму в последние несколько лет активно устанавливают заборное ограждение.

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму жестко критикуют граждан Российской Федерации, которые решили переехать на полуостров.

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