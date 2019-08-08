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"Катитесь в свою Москву!" Россиянку жестко отшили на курорте в Крыму

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Россиянка, приехавшая отдыхать в Крым из Москвы, пожаловалась на грубое отношение местных. В сети ей резко ответили, посоветовав убраться с полуострова.

На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Женщину не устроило обслуживание в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.

"Видимо, это сознательная политика к отдыхающим, потому что такой ненавистью полыхали их глаза, таким удовлетворением от них разило, что они навредили "этим из Москвы", что я просто потрясена. Ну, значит Ялта обойдется без моих денег", – возмутилась она в одном из местных пабликов.

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Ей в довольно грубой форме ответили местные жители.

"Эпически и в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями. Она и русо-туристо в целом. Комменты такие все. Кратко – нафиг с пляжа", – говорится в посте.

Отдых в Крыму

Отдых в Крыму

УНИАН

"Катитесь в свою Москву и заберите таких же "спонсоров", которые на отдых приезжают со своим борщом", – пишут в комментариях к жалобе россиянки.

"Никому тут ваши деньги не нужны. Приедут и считают, что им тут все должны. Не приезжайте. И поверьте, никто не заметит вашего отсутствия", – возмутились крымчане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Александр Горный признал провал курортного сезона в Крыму и рассказал о нищих туристах, которые едут на полуостров.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Бред! Мы всегда очень рады россиянам, независимо москвичи, питерцы или магаданцы,что не могу сказать "спонсорам"из хохлятника.
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филипп филипыч
филипп филипыч
почему роксолана решила что владимир ялтинский это крымчанин? по нику что ли? тогда я вообще выдуманный персонаж и умерший 17 лет назад евстигнеев одновременно)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
филипп филипыч, так ты и есть - виртуальный долбо.б.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Когда уже paгyли перестанут стонать по Крыму...
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филипп филипыч
филипп филипыч
Mihailova Kristina, тебе жалко что ли? пусть стонут)
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