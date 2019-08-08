"Катитесь в свою Москву!" Россиянку жестко отшили на курорте в Крыму

Россиянка, приехавшая отдыхать в Крым из Москвы, пожаловалась на грубое отношение местных. В сети ей резко ответили, посоветовав убраться с полуострова.

На это обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Женщину не устроило обслуживание в концертном зале "Юбилейный" в Ялте.

"Видимо, это сознательная политика к отдыхающим, потому что такой ненавистью полыхали их глаза, таким удовлетворением от них разило, что они навредили "этим из Москвы", что я просто потрясена. Ну, значит Ялта обойдется без моих денег", – возмутилась она в одном из местных пабликов.

Ей в довольно грубой форме ответили местные жители.

"Эпически и в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями. Она и русо-туристо в целом. Комменты такие все. Кратко – нафиг с пляжа", – говорится в посте.

Отдых в Крыму УНИАН

"Катитесь в свою Москву и заберите таких же "спонсоров", которые на отдых приезжают со своим борщом", – пишут в комментариях к жалобе россиянки.

"Никому тут ваши деньги не нужны. Приедут и считают, что им тут все должны. Не приезжайте. И поверьте, никто не заметит вашего отсутствия", – возмутились крымчане.

Эпически и в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями.Она и русо-туристо в целом.Комменты такие все. Кратко-на фиг с пляжа. pic.twitter.com/ANxganvpNq — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Александр Горный признал провал курортного сезона в Крыму и рассказал о нищих туристах, которые едут на полуостров.

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