|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Катерина Яресько
Катерина Яресько
Активист ГО "Автомайдан-Харьков", волонтерВсе статьи автора

"Из армии не уйду до победы"

1.2т

Вчора на похороні виступав командир Яни Червоної, сказав, що її хотіли перевести, забрати з позицій, а вона категорично відмовилась.

Трохи спогадів. Коли вона пішла на контракт, я з нею розмовляла. Чесно кажучи, тоді я думала, що це якось несерйозно, що вона там буде вести майже той же спосіб життя, тільки від батальйону тепер. Здивувалася, чому саме в цей батальйон. Яна допомагала Айдару, там її всі знали, логічно було б туди. Вона відповіла, що саме тому й не може в Айдар, що там її сприймають як волонтера, і взагалі - як же вони зможуть нею командувати, якщо вона як волонтер всіма ними командувала?)

"Из армии не уйду до победы"

Додала, що тільки тут їй запропонували військову посаду, на позиціях, а в інших місцях - лише складську або штабну роботу.

Я спитала, на рік чи на півроку вона контракт підписала. А вона так подивилась на мене дуже глибоко й відповіла:

- Катя, я для себя решила, из армии не уйду до победы.

Новости
На передовой все были в ах*е

У мене від цієї відповіді мурахи побігли.

Потім ми всі читали її пости з війни, і бачили, як вона чесно й ретельно виконує звичайну військову роботу - наряди, чергування, тренування зі зброєю і т.п. Ніколи ми від неї не чули скарг чи якогось невдоволення.

Яна була на війні 2.5 роки. Її всі знали, у неї була харизма, медійний потенціал, вона могла б це кинути та займатись іншим, можливості в неї були. Але це був її вибір.

Поважайте її пам'ять.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Катерина ЯреськоКатерина Яресько
Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
войнаармия
Источник
Источник:Facebook Катерини Яресько
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Допобеждалась.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения