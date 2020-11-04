Два года со смерти Катерины Гандзюк: в Украине прошли акции памяти активистки
В среду, 4 ноября, в нескольких городах Украины почтили память активистки Катерины Гандзюк, которая умерла ровно два года назад в результате нападения.
На здании Нацполиции в Херсоне активисты второй раз за день повесили табличку: "Улица Екатерины Гандзюк. Здесь, к сожалению, работают соучастники убийства". Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Общественный активист Николай Выговский уточнил в Facebook, что впервые табличку разместили прямо возле входа в Главное управление Национальной полиции, однако ее быстро сняли.
В Киеве около 19:00активисты собрались на Почтовой площади, в Харькове – на улице Чернышевская, 14.
Видео акции в столице:
Как отметили на странице сообщества "Хто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, акции также запланировали во Львове, Днепре, Одессе, Житомире, Ужгороде, Луцке, Кропивницком.
"Каждый год 4 ноября мы выходим на улицы, чтобы почтить память Кати и выразить свои требования справедливого расследования этого дела. В этом году, в связи с пандемией, мы не будем призывать никого к участию в акциях. Однако знаем, что в некоторых городах... небольшие акции и перфомансы состоятся", – сказано в сообщении.
Кроме того, сообщество поделилось видео о погибшей:
Отец Екатерины Виктор Гандзюк рассказал "Суспільному", что в расследовании "есть определенный прогресс".
"Идут суды, в следственном изоляторе и организатор, и один из заказчиков. Есть определенные показания свидетелей, которые подтверждают то, что мы знали, кто заказал Катю.
Но есть и определенные отрицательные стороны. Например, не все заказчики сейчас под следствием. Хотелось бы, чтобы быстрее происходил процесс, так как адвокаты Мангера и Левина отнимают очень много времени, они намеренно затягивают процесс", – сказал мужчина.
Он признался, что часто мысленно советуется с дочкой.
"Говорят, что время лечит, наверное, нет. Я часто вспоминаю Екатерину, какой она была. Часто обращаюсь к ней в мыслях. Иногда ловлю себя на мысли, какое-то событие, что происходит в мире, в личной жизни. Всегда хочется поделиться и узнать ее мнение. Она была очень мудрая, умная. Всегда все могла объяснить и расставить все по своим местам", – вспомнил отец.
Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года, через три месяца после нападения с применением серной кислоты в Херсоне (оно произошло 31 июля 2018-го).
Екатерина скончалась в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
организатора преступления Алексея Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
16 марта 2020 Левина был экстрадирован в Украину болгарскими правоохранителями.
Что касается Владислава Мангера, то ему 11 февраля 2019 объявили о подозрении в организации убийства Гандзюк.
15 февраля 2019 был внесен залог и подозреваемого голову Херсонского облсовета выпустили из СИЗО.
27 апреля Офис генерального прокурора Украины и СБУ заявили, что завершили досудебное расследование в громком деле об убийстве Гандзюк.
Конечным заказчиком преступления был назван действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, а организатором убийства – представителя банды "москалей" Алексея Левина.
15 октября Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых Мангера и Левина под стражей.