Два года со смерти Катерины Гандзюк: в Украине прошли акции памяти активистки

В среду, 4 ноября, в нескольких городах Украины почтили память активистки Катерины Гандзюк, которая умерла ровно два года назад в результате нападения.

На здании Нацполиции в Херсоне активисты второй раз за день повесили табличку: "Улица Екатерины Гандзюк. Здесь, к сожалению, работают соучастники убийства". Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Общественный активист Николай Выговский уточнил в Facebook, что впервые табличку разместили прямо возле входа в Главное управление Национальной полиции, однако ее быстро сняли.

В Киеве около 19:00активисты собрались на Почтовой площади, в Харькове – на улице Чернышевская, 14.

Видео акции в столице:

Как отметили на странице сообщества "Хто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, акции также запланировали во Львове, Днепре, Одессе, Житомире, Ужгороде, Луцке, Кропивницком.

"Каждый год 4 ноября мы выходим на улицы, чтобы почтить память Кати и выразить свои требования справедливого расследования этого дела. В этом году, в связи с пандемией, мы не будем призывать никого к участию в акциях. Однако знаем, что в некоторых городах... небольшие акции и перфомансы состоятся", – сказано в сообщении.

Кроме того, сообщество поделилось видео о погибшей:

Отец Екатерины Виктор Гандзюк рассказал "Суспільному", что в расследовании "есть определенный прогресс".

"Идут суды, в следственном изоляторе и организатор, и один из заказчиков. Есть определенные показания свидетелей, которые подтверждают то, что мы знали, кто заказал Катю.

Но есть и определенные отрицательные стороны. Например, не все заказчики сейчас под следствием. Хотелось бы, чтобы быстрее происходил процесс, так как адвокаты Мангера и Левина отнимают очень много времени, они намеренно затягивают процесс", – сказал мужчина.

Он признался, что часто мысленно советуется с дочкой.

"Говорят, что время лечит, наверное, нет. Я часто вспоминаю Екатерину, какой она была. Часто обращаюсь к ней в мыслях. Иногда ловлю себя на мысли, какое-то событие, что происходит в мире, в личной жизни. Всегда хочется поделиться и узнать ее мнение. Она была очень мудрая, умная. Всегда все могла объяснить и расставить все по своим местам", – вспомнил отец.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года, через три месяца после нападения с применением серной кислоты в Херсоне (оно произошло 31 июля 2018-го).

Екатерина скончалась в больнице из-за обрыва тромба.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.

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