Катастрофические потери: как Сталин задавил украинский язык

В Советском Союзе во времена диктатора Иосифа Сталина украинский язык подвергся притеснениям и русификации.

Об этом на "Обозревателе" пишет блогер Юрий Гудыменко, отмечая, что "нельзя советскую историю подгонять под одну гребенку". Он говорит о том, что в первые годы существования СССР украинский язык, как и другие региональные языки, шел под лозунгом украинизации.

"Ленин постоянно говорил о том, что имперская Россия притесняла региональные языки, языки национальных меньшинств, и этому надо положить конец - все языки национальных меньшинств будут укоренены. Это называлось украинизацией. На первом этапе на самом деле можно говорить, что никаких притеснений украинского не было" , - говорит Юрий Гудыменко.

По его словам, притеснениям украинский язык начал подвергаться, когда к власти пришел Сталин.

"Затем, при Сталине и других руководителях ситуация изменилась."Товарищ" Сталин начал одновременно несколько процессий, которые так или иначе притесняли украинский язык. Во-первых, началась политика мягкой русификации. Она основана на массовых переселениях украинцев из мест их коренного проживания в другие регионы и заселении на их землю русскоязычных людей. Поэтому крупные города, в частности Юга и Востока Украины, были русифицированы", - заявил блогер.

Он приводит в пример Запорожье. Он объясняет, что до Советского Союза это был достаточно спокойный имперский город, где говорили на разных языках - украинском, русском, идише, болгарском. Однако Сталин решил сделать в Запорожье индустриальный центр, построив там заводы. Люди, которые приезжали из Москвы, Сибири, Казахстана, Грузии, Армении, конечно не знали украинского. Они все общались на русском - языке универсального общения. Такая же ситуация была и в других городах.

"Во-вторых, украинский язык русифицировался под влиянием Советского Союза и советской власти. Последняя имела инструменты для этого: институты исследования украинского языка, людей, составлявших словари... наш язык стал гораздо более похожим на российский, чем был 100 лет назад. У нас появилось много и слов, и фразеологизмов, которые никогда не были присущи украинскому языку, а были присущи языку русскому ", - подчеркивает Гудыменко.

Блогер отмечает, что русскому языку в ​​СССР предоставляли преимущество над другими, а сам Сталин заявлял, что главным народом является русский народ.

"Языком межнационального общения Советского Союза был русский. Человек не мог занять любой высокий пост, не зная русского, не могл претендовать на лучшую работу, будь то колхоз, будь то телевидение, будь то радио. Так или иначе человек изучал русский язык и таким образом русифицировался", - добавляет он.

Гудыменко отмечает, что во времена СССР "украинский язык потерпел катастрофических потерь".

"Собственно тогда возникали идиотские, до сих пор живущие на подсознании, фразочки о том, что украинский язык - это язык селян, а интеллигенция общается на русском. Такие представления появились под влиянием советской русификации городов. То есть хотя и не было официального запрета украинского языка, к нему относились как к языку второстепенному. Мы до сих пор видим результаты всего этого. Большие города большей части Украины русифицированы ", - отметил блогер.

Как сообщал "Обозреватель", притеснения украинского языка в Советском Союзе сопровождалось расстрелами украиноязычных людей, отсутствием украинских школ и высмеиванием.