Су-27 – это советская машина, принятая на вооружение в СССР в 1984 году. В первую очередь перевооружались части в РСФСР, поэтому к моменту распада Союза, Украине их досталось не так много – 72 единицы + 2 прототипа. Тогда это была передовая в мире машина, но за более чем 30 лет Су-27 изрядно устарела, программы модернизации запаздывали, по разным данным из советского наследства в строю оставалось меньше половины.

В 2013-м был проведен капремонт 6-ти самолетов. А с 2015-го в Минобороны заговорили о масштабной модернизации авиации, в том числе Су-27. Только в 2017 году планировалась модернизировать 60 единиц. Но по официальным данным Белой книги Минобороны за 2017 год модернизированных вертолетов и самолетов значится 22 единицы. Сколько Су-27 прошли апгрейд за последние два-три года, официальной информации нет.

Начиная с 2018 года планировалось устанавливать на них и новые радиолокационные станции, новые средства поражения. Но был ли обновлен разбившийся самолет - неизвестно. Это учебно-боевой вариант, рассчитанный не на одного, а на двух членов экипажа.

Что и как произошло в небе - сейчас можно только догадываться, быстро официальной информации мы не получим, поэтому не исключено что сейчас появятся самые невероятные версии, особенно учитывая сразу появившиеся спекуляции на фоне информации о гражданстве второго пилота.

Один из основных вопросов – почему экипаж не катапультировался. Возможно ценой жизни своей летчики пытались спасти жизни гражданских отводя самолет дальше от населённого пункта.