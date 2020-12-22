Катастрофа с водой в Крыму непосредственно связана с переселением оккупантов: журналист привел доказательства

За несколько последних лет в оккупированный Крым переселили не менее 1 млн россиян.

Об этом написал руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований", журналист Андрей Клименко на своей странице в Facebook. Он отметил, что именно с этим связана проблема дефицита воды на полуострове.

"Смелее говорите, что в Крым понаехало не менее 1 млн оккупантов! Похоже, что это волна такая пошла у соседей – палятся на ровном месте один за другим. Теперь наши предположения относительно реальной демографии оккупированного Крыма (то есть реальной численности" понаехов") получили еще одно официальное доказательство", – написал он.

Клименко добавил к публикации скриншот сообщения российского информагентства ТАСС о том, что только в оккупированном Севастополе живет менее 150 тыс. российских силовиков и членов их семей.

"Хочу обратиться ко всем, кто комментирует крымскую демографии – используйте наши расчеты, так как они подтверждаются. Если вкратце, то это выглядит так:

(1) до оккупации на полуострове было 2,3 млн человек (с Севастополем).

(2) в течение 7 лет оккупации старых жителей осталось 2 млн, а то и меньше.

(3) новых из РФ понаехало не менее одного миллиона.

(4) то есть имеем 2 млн (украинских крымчан) + 1 млн "понаехов" = 3 млн постоянных жителей.

(NB!!) – вот из этого и надо исходить, когда речь идет о днепровской воде, о настроении в оккупированном Крыму и другом... – население возросло на 1/3. Выпили всю водичку (они же все еще живут в новых высотках – а там воды расходуется в 2–3 раза больше)", – написал журналист.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря заявил о том, что в оккупированном Крыму достаточно запасов пресной воды.

Это вызвало возмущение у жителей полуострова. Многие из них уверены, что Россия ничего с водой в Крыму делать не будет, оккупанты только заберут ее у местных жителей.