Катастрофа с озером Свитязь: в сети показали, как оно выглядит сейчас. Фото

Самое глубокое и большое озеро в Украине Свитязь в Волынской области начало заполняться водой.

Об этом в Facebook сообщила председатель Волынского областного совета Ирина Вахович, опубликовав соответствующее фото.

"Озеро Свитязь. 4 марта 2020 года. Пополняется. Для сравнения: лодка еще несколько недель назад был не на воде", – написала она.

Озеро Свитязь Facebook Ирина Вахович

Напомним, что летом 2019 года экологи начали бить тревогу из-за того, что озеро Свитязь "таяло" буквально на глазах. Специалисты связывали это с отсутствием осадков. В октябре был зафиксирован самый низкий уровень воды в Свитязе в 2019 году.

Эколог Александр Соколенко пояснил, что катастрофическое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению этого уникального водоема.

Как сообщал OBOZREVATEL, должностных лиц Госэкоинспекции Волыни подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, что могло привести к падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в одном из крупнейших озер Украины – Свитязе.

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