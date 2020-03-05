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5 марта • обновлено в 10:28
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Катастрофа с озером Свитязь: в сети показали, как оно выглядит сейчас. Фото

4.7т
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Самое глубокое и большое озеро в Украине Свитязь в Волынской области начало заполняться водой.

Об этом в Facebook сообщила председатель Волынского областного совета Ирина Вахович, опубликовав соответствующее фото.

"Озеро Свитязь. 4 марта 2020 года. Пополняется. Для сравнения: лодка еще несколько недель назад был не на воде", – написала она.

Озеро Свитязь

Озеро Свитязь

Facebook Ирина Вахович

Напомним, что летом 2019 года экологи начали бить тревогу из-за того, что озеро Свитязь "таяло" буквально на глазах. Специалисты связывали это с отсутствием осадков. В октябре был зафиксирован самый низкий уровень воды в Свитязе в 2019 году.

Эколог Александр Соколенко пояснил, что катастрофическое обмеление озера Свитязь на Волыни может привести к полному исчезновению этого уникального водоема.

Как сообщал OBOZREVATEL, должностных лиц Госэкоинспекции Волыни подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, что могло привести к падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе в одном из крупнейших озер Украины – Свитязе.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого не было!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
От маскали клятые, что делают))
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