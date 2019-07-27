Катастрофа планетарного масштаба: Greenpeace сделал пугающее предупреждение

В Greenpeace назвали пожары в Сибири и на Дальнем Востоке катастрофой планетарного масштаба.

Об этом заявил руководитель организации Григорий Куксин в интервью "360°". По его словам, дым от пожаров вопреки всем прогнозам пошел в западном направлении.

"Это довольно редкое явление — как правило, его сносит на восток или на север", — отметил Куксин.

Дым от пожаров сначала пошел по сибирским городам, потом дошел до Урала, в последнее время этот дым заходил за Урал в Поволжье, даже в Татарстане он был виден, добавил руководитель организации.

"А сейчас опять меняется направление ветра и дым начинает тянуть обратно на восток, пока еще сибирские города в сильном задымлении, дальше скорее всего мы будем ожидать задымления Камчатки, вплоть до того, что он (дым. - Ред.) через океан пойдет до соседних континентов. То есть это действительно такое в планетарном масштабе явление заметное", — рассказал Куксин.

По его словам, к сожалению, дым никуда не денется, пожары будут развиваться еще несколько недель как минимум.

"На пару недель вперед мы не видим никаких серьезных осадков в прогнозе, а только сильные дожди эти пожары могут полностью потушить", — заявил Куксин.

Поэтому сейчас надо обязательно наращивать группировку сил, так чтобы хотя бы люди не пострадали и при этом готовиться к тому, что в зависимости от того, "куда будет направление ветра, у нас будут крупные города на какое-то время в сильном задымлении", отметил Куксин. По его словам там, где это будет необходимо надо вводить специальные режимы. Например, режим "Черного неба".

Лесные пожары ТАСС

И обязательно надо пересматривать зону контроля, без этого пересмотра, без изменения ее границ, ситуация будет постоянно повторяться, считает глава организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне из-за жары обострилась ситуация с лесными пожарами. За сутки их площадь возросла в полтора раза и тогда достигла 9 тысяч гектаров.

Также глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что России грозит катастрофа, сравнимая с взрывом на Чернобыльской АЭС, если срочно не предпринять меры на предприятии "Усольехимпром".

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