49 ангелов крылатой пехоты: в Украине с болью вспомнили трагедию с Ил-76 над Луганском

В субботу, 14 июня, прошло шесть лет со дня, когда российские террористы сбили украинский самолет Ил-76 в небе над Луганском. В результате трагедии тогда погибли 49 защитников.

Причиной падения воздушного судна было его поражение из ПЗРК "Игла". Все погибшие Герои направлялись в Луганский аэропорт на подмогу побратимам. OBOZREVATEL вместе с другими украинцами вспоминает те трагические события в день годовщины.

Хронология событий

14 июня 2014 года экипаж военно-транспортного самолета Ил-76МД (бортовой номер 76777) Воздушных сил ВСУ под руководством командира самолета подполковника Александра Белого выполнял боевой полет в луганский аэропорт.

Волонтер Галина Абрамюк на своей странице в Facebook напомнила, что на борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих днепропетровской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, которые летели на ротацию. На борту также были военная техника, снаряжение и продовольствие.

Около 01:00, во время захода на посадку на аэродром города Луганск, на высоте 700 метров, борт 76777 был подбит российскими террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". В результате террористического акта самолет взорвался в воздухе и врезался в землю вблизи территории аэропорта. 49 военнослужащих, – весь экипаж самолета и личный состав десанта, – погибли.

Всего в тот день в Луганский аэропорт вылетели три самолета Ил-76МД. Первый самолет (бортовой номер 76683) под командованием полковника Дмитрия Мимрикова сел в 0:40. Через 10 минут сбили второй самолет (бортовой номер 76777). Третий получил приказ возвращаться.

Катастрофа Ил-76 над Луганском Facebook Командования Объединенных сил ВСУ

Имена погибших Героев

Среди погибших – 9 членов экипажа из Запорожской области, два десантника из Донецка, по одному из Херсона, Одессы, Харькова, Луганска, Кировограда, Львова. Еще 32 человека – из Днепропетровской области. 10 из Днепропетровска, 6 из Кривого Рога, 2 из Павлограда, 2 из Днепродзержинска, 2 из Никополя. Остальные мужчины – из сельских районов Днепропетровщины.

Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, стала самой большой потерей с начала Антитеррористической операции и крупнейшей на то время одновременной потерей Вооруженных сил Украины за весь период независимости.

Экипаж

Буркавцов Владимир (1976-2014), бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Белый Александр (1976-2014), командир экипажа, гвардии полковник

Дьяков Михаил (1968-2014), руководитель воздушно-огневой тактической подготовки, гвардии майор

Ковалик Александр (1972-2014), старший воздушный стрелок, гвардии прапорщик

Козолий Александр (1984-2014), старший бортовой авиатехник, гвардии старший лейтенант

Ментус Виктор (1982-2014), старший воздушный радист, гвардии прапорщик

Павленко Олег (1971-2014), старший техник, гвардии старший лейтенант

Скочков Игорь (1977-2014), штурман авиационной эскадрильи, гвардии капитан

Телегин Сергей (1971-2014), руководитель техническо-эксплуатационной службы авиационной эскадрильи, гвардии капитан

25-я воздушно-десантная бригада

Авдеев Константин, старший наводчик, старший солдат

Авраменко Александр, стрелок-зенитчик, солдат

Алтунин Валерий, командир взвода, старший лейтенант

Бондаренко Виталий, гранатометчик, солдат

Гайдук Илья, солдат

Горда Анатолий, старший механик-водитель, старший солдат

Грабовой Валерий, заместитель командира батареи, старший лейтенант

Дмитренко Андрей, солдат

Добропас Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат

Дубяга Станислав, стрелок-зенитчик, солдат

Каменев Денис, стрелок-помощник гранатометчика, старший солдат

Кива Владислав, водитель-машинист заправочной машины, младший сержант

Ковальчук Юрий, командир боевой машины, сержант

Коренченко Олег, солдат

Коснар Павел, командир отделения, младший сержант

Котов Александр, стрелок-зенитчик, солдат

Кузнецов Антон, стрелок-зенитчик, старший солдат

Кулибаба Руслан, водитель-заправщик, сержант

Кучерявый Сергей, командир отделения, младший сержант

Левчук Павел, стрелок-зенитчик, солдат

Лисной Сергей, механик-водитель, солдат

Малышенко Тарас, стрелок-зенитчик, солдат

Манулов Сергей, техник, старший прапорщик

Мирошниченко Сергей, старший наводчик, старший солдат

Москаленко Сергей, солдат

Никонов Павел, стрелок-зенитчик, солдат

Резников Евгений, командир орудия, сержант

Самохин Антон, слесарь-монтажник, старший солдат

Санжаровец Артем, старший солдат

Скалозуб Артем, старший наводчик, старший солдат

Шостак Сергей, стрелок-зенитчик, старший солдат

Шульга Андрей, солдат

Шумаков Сергей, старший стрелок, сержант

Кривошеев Сергей, механик-водитель, солдат

Проньков Ростислав, солдат

Бабан Виталий, командир отделения, сержант

Токаренко Игорь, механик-водитель, солдат

Бахур Виталий, заместитель командира батареи-инструктор по ПДП, старший лейтенант

Гончаренко Сергей, командир орудия, младший сержант

Лифинцев Олег, водитель-заправщик, старший солдат

Память

В трагическую дату украинцы с болью вспомнили первых погибших Героев российско-украинской войны. На своих страницах в соцсетях они посвятили им трогательные слова.

"Герои не умирают! "Крылатая пехота" летела на помощь своим побратимам, которые держали оборону Международного аэропорта "Луганск". Шесть лет прошло со дня страшной трагедии, однако горькая боль до сих пор продолжает жечь наши сердца", – написал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Украина, к сожалению, и сегодня теряет достойных сыновей, которые мужественно отстаивают ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. Поэтому склоним головы в память о воинах, погибших за свободу Украины! Мы не забыли и не забудем никого! Вы – навсегда в наших сердцах! Вечная Слава и почет Вам, защитники Украины!" – добавил он.

"Помните! 49 ангелов... Мы помним. Героям слава!" – пишет волонтер Галина Абрамюк.

"В ночь на 14 июня 2014 года 49 сыновей Украины ушли в небо. Ушли и не вернулись... Сегодня шестая годовщина. Уже шестая годовщина горя и траура... Я помню, как вчера... Сначала шок, ужас, боль... Как мы готовились и принимали тела погибших Героев... Как я пыталась найти и опознать тело Сергея Лисного, с которым я работала на заводе в Днепродзержинске... Бесполезно... Стало понятно, что только ДНК-экспертиза идентифицирует все тела. Но из всех документов с самолета уцелел лишь его частично обгоревший военный билет", – вспоминает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"Поднимите глаза в небо, махните нашим Героям, они с нами навсегда, вечная память! Героям слава!" – призвала она украинцев.

"14 июня утром я пошла на рынок, а меня спрашивают: "Ты слышала, что сбили самолет с украинскими военными?". Меня сразу передернуло. Звоню Владу – связи нет. Я побежала в военкомат, мне было важно знать, в каком именно самолете находился мой муж. Но там сказали, что еще ничего не знают. Только в 12 часов мне позвонил военком и сказал: "Сочувствую, ваш муж погиб", – вспоминает слова Оксаны Кивы, вдовы погибшего десантника, журналистка Ольга Омельянчук.

"І знов Півсотня є Небесна, і знов найкращих – за межу. Нестерпно боляче й нечесно,

приймають смерть вони чужу!" – посвятила стихотворение погибшим воинам журналистка Виктория Довгань.

"Мы не должны останавливаться и опускать руки! Мы не должны, во-первых, предать их! Вечная память Вам, побратимы! Сочувствие семьям, близким и родным... Помним", – написал офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая украинцы вспоминали шестую годовщину начала боев за донецкий аэропорт. Они были одними из самых ожесточенных в войне на востоке Украины. Оборона ДАП продолжалась 242 дня – с мая 2014-го по 22 января 2015 года. Защищая этот объект, погибли 100 украинских военных.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!