Катастрофа Ан-26: началась расшифровка бортовых самописцев

Бортовые самописцы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение в Харьковской области, уже обнаружены, их состояние удовлетворительное.

Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщил председатель правительственной следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский в Facebook. Сейчас, по его словам, происходит их расшифровка. Она продлится 3-5 дней.

"Бортовые самописцы ("черные ящики") найдены. Они уцелели. Их состояние удовлетворительное. Информацию на самописцах сохранено. Их изъяли 27 сентября 2020 авиационные эксперты под контролем ГБР, начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3-5 дней", – написал Уруский.

Со своей стороны, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в понедельник 28 сентября во время Согласительного совета выступил с инициативой заслушать отчет Уруского о состоянии военной техники.

Топ-чиновника спросят, что делать, чтобы избежать повторения ситуации и чем может помочь Рада. По словам Корниенко, вполне возможно, что в госбюджете на следующий год депутаты заложат больше денег на обновление технической базы.

Корниенко также предложил вручить госнаграду единственному выжившему – Вячеславу Золочевскому, который пытался спасти товарища.

Как сообщал OBOZREVATEL: