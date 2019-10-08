Катастрофа Ан-12 под Львовом: в Виннице похоронили летчиков

В Виннице 8 и 7 октября проводили в последний путь двух членов экипажа транспортного самолета Ан-12, который разбился под Львовом 4 октября.
Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Так, 7 октября состоялись похороны борт-техника Игоря Заводюка, а 8 октября – командира экипажа Виталия Степаненко.
Оба пилота в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации. Почтить память погибших летчиков пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Командования Воздушных сил, бригады транспортной авиации. Они выразили слова соболезнования семьям мужчин, которые стали жертвами авиакатастрофы.
Прощание с летчиками
Facebook Командования Воздушных сил ВСУ
Погибшие пилоты
Facebook Командования Воздушных сил ВСУ
Прощание с жертвами катастрофы Ан-12
Facebook Командования Воздушных сил ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
под Львовом утром 4 октября совершил аварийную посадку самолет Ан-12, на борту которого находились восемь лиц: из них семь членов экипажа и один человек, который сопровождал груз. Ан-12 был найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
В катастрофе погибли пять человек. В сети опубликовали фото и видео с места ЧП.
Части тел умерших разбросало по колхозным садам, а тех, кто выжил, заблокировало в лайнере.
Транспортный самолет Ан-12 принадлежит авиакомпании "Украина Аэроальянс" и был в эксплуатации более 50 лет.
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