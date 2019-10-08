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8 октября • обновлено в 14:29
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Катастрофа Ан-12 под Львовом: в Виннице похоронили летчиков

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В Виннице 8 и 7 октября проводили в последний путь двух членов экипажа транспортного самолета Ан-12, который разбился под Львовом 4 октября.

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Так, 7 октября состоялись похороны борт-техника Игоря Заводюка, а 8 октября – командира экипажа Виталия Степаненко.

Оба пилота в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации. Почтить память погибших летчиков пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Командования Воздушных сил, бригады транспортной авиации. Они выразили слова соболезнования семьям мужчин, которые стали жертвами авиакатастрофы.

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Прощание с летчиками

Прощание с летчиками

Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

Погибшие пилоты

Погибшие пилоты

Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

Прощание с жертвами катастрофы Ан-12

Прощание с жертвами катастрофы Ан-12

Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

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Тема
Авиакатастрофа под Львовом
Место
Украина Винница
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