Катастрофа Ан-12 под Львовом: в Виннице похоронили летчиков

В Виннице 8 и 7 октября проводили в последний путь двух членов экипажа транспортного самолета Ан-12, который разбился под Львовом 4 октября.

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Так, 7 октября состоялись похороны борт-техника Игоря Заводюка, а 8 октября – командира экипажа Виталия Степаненко.

Оба пилота в 90-х и 2000-х годах проходили службу в местной бригаде транспортной авиации. Почтить память погибших летчиков пришли родные и знакомые, военнослужащие штаба Командования Воздушных сил, бригады транспортной авиации. Они выразили слова соболезнования семьям мужчин, которые стали жертвами авиакатастрофы.

Прощание с летчиками Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

Погибшие пилоты Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

Прощание с жертвами катастрофы Ан-12 Facebook Командования Воздушных сил ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!