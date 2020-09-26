Жахлива трагедія з нашими курсантами-пілотами під Чугуївом свідчить про все більш стрімко деградуючу технічну інфраструктуру країни.

30 років Україна живе ще на радянських запасах всього – і виробництва, і комуналки, і військової техніки. І, як і попереджали експерти, в 2020-2025 роках для більшої частини цієї інфраструктури підходить критична межа. За якою починається її відмова.

І те, що сталося з цим бортом – це жахлива закономірність. Літаку було вже 43 роки. Він мав зовсім скоро проходити ТО. Хай там комісія розбирається в безпосередній причині цього жаху.

Але нам всім треба розуміти, що такого буде все більше – вибухів газу в будинках з непоміняними трубами, падаючих літаків, техногенних катастроф. Країна 30 років просто підфарбовує парканчик під вибори, не ремонтуючи фундамент. І якщо ми не почнемо дійсно вкладати гроші в інфраструктуру – на нас очікує дуже сумне майбутнє. Країни, що деградує до рівня Третього світу. Ніякий триндьож не зупинить процес критичного знищення інфраструктури.

... Вічна пам'ять кожному, хто був на борту цього літака. Співчуваю родинам як тільки можу.

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