Кастрация для педофилов: украинцы высказались о радикальном наказании

Украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.

75% читателей OBOZREVATEL, которые приняли участие в соответствующем опросе, считают такую меру наказания допустимой.

Еще 14% настроены скептически и не верят, что это сработает и уменьшит количество нападений педофилов.

10% из 20 797 опрошенных убеждены, что такое радикальное наказание может навредить и сделать еще хуже – преступники из-за этого могут начать убивать детей.

1% участников опроса посчитали, что химическая кастрация – слишком жестокое наказание для людей, насилующих и совращающих украинских детей.

Предложение ввести добровольную химкастрацию путем принятия медпрепаратов прозвучало в законопроекте №6607, который вводит Единый реестр лиц, осужденных за сексуальные преступления против детей.

После зверского убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко украинцы начали сбор подписей за петицию, которая призывала нардепов ускорить процесс принятия этого документа.

Как писал OBOZREVATEL, проект закона усиливает ответственность за половые преступления против детей и вводит добровольную химическую кастрацию по примеру США, Канады и стран Европы.

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