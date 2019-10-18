"Кассирша Галя": Юзик с билетами на "95 квартал" в Раде вызвал фурор в сети

В сети активно обсуждали народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, который в зале Верховной Рады раздавал билеты на концерт "Вечернего квартала".

Новость OBOZREVATEL на Facebook собрала более 250 лайков, свыше 70 комментариев и перепостов.

Пользователи соцсетей возмущались, что нардеп, более известный как "Юзик" из "Квартала", не выполняет свои прямые обязательства на рабочем месте в Раде.

"А что он еще может делать", "Хоть раз бы выступил, и так весь срок", "Так а зачем покупать билеты на концерт, когда у нас каждый день 95 Квартал", "То он не билеты, он туалетную бумагу раздавал тем кто в*рался. Они же там не работают, а только жрут в сессионном зале и с*ут", "А в квартале не мучился. Просто выходил на сцену. А тут сцены нет", "Стало лучше, теперь все меняют на фантики", – писали в сети.

Юрий Корявченков в Раде 1News

Билеты на "Вечерний Квартал" 1News

Также в комментариях отмечали, что даже в "Квартале" Корявченков был плохим актером, от чего его и "сослали" в парламент.

"Ну а на что он еще годен? Вот теперь будет в Раде билетиками приторговывать на свой "Квартал", "Что он в Раде вообще делает? Он и актером был на какой. Не могу понять зачем его держали в Квартале?", "Самый бесполезный актер в Квартале, за что и был отправлен в Раду", "Ну норм. На больше у него ума не хватает", "А чего он поперся в ту Раду, это ему не дурака на сцене валять, там надо работать над законами", "Какой позор сидит в Раде", "Подрабатывает, не хватает, с голоду пухнет", "что боров "касирша Галя" уже перебралась в Верховную Ради. Наверное, у Квартала плохи дела. Но продавать билеты в Верховной Раде. Без кассовых аппаратов!", "Направить к Киве. Кива найдет применение для рук", – негодовали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Анатолий Остапенко на пленарном заседании Верховной Рады якобы вел "интимную" переписку с мужчиной.

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