Самые громкие "кассетные скандалы" Украины: кто понес наказание

В Украине снова разгорелся "кассетный скандал" – на этот раз в Национальном антикоррупционном бюро опубликовали запись разговоров между одиозными судьями Окружного административного суда Киева (ОАСК), которая доказывает вмешательство представителей Фемиды в работу других органов власти.

Обвиняемые отрицают свою причастность, а украинцы не верят, что виновные понесут справедливое наказание. Ведь это уже далеко не первый случай, когда расследования подобных дел длятся не то что годами, а десятилетиями. Чего только стоит публикация записи с кабинета тогдашнего президента Леонида Кучмы, которая проливает свет на убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

О самых громких "кассетных скандалах" – в материале OBOZREVATEL.

Дело по судьям Окружного админсуда Киева

26 июля детективы НАБУ пришли с обысками в ОАСК в связи расследованием дела о давление главы суда Павла Вовка на членов Высшей квалификационной комиссии судей. Главный судья подавал иски в суд на членов ВККС, чтобы искусственно создать конфликт интересов, а также выносил решения об отстранении судей и назначении более лояльных к нему.

НАБУ и Генпрокуратура предоставили записи разговоров Вовка и адвоката Кротюк. Глава ОАКС дал ему задание подать иски в суд, чтобы создать искусственный конфликт интересов между ВККС и ОАКС.

На записях, по данным следствия, фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, Павел Григорович, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, нардеп Сергей Кивалов и его помощница Антонина Славицкая.

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

Несмотря на то, что правоохранители подготовили по данному подозрения руководству и 4 судьям ОАСК, Павел Вовк наотрез отрицает свою вину, о чем написал на своей странице в Facebook.

По его словам, нет никаких доказательств которые бы указывали на подлинность опубликованных пленок, а запись была смонтирована.

"Не верьте ни единому слову. Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) "по-деб*льному написан". В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно, сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна", – заявил глава ОАКС.

Убийство Гонгадзе

Вероятно, публикация записей разговоров судей так и закончится ничем, как и самый громкий "кассетный скандал" за всю историю независимой Украины. Речь идет о публикации магнитофонной записи с кабинета тогдашнего президента Леонида Кучмы, свидетельствующая о причастности его и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе

Мужчина пропал 16 сентября 2000 года, а уже 28 ноября лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз обнародовал записи, сделанные сотрудником государственной охраны Николаем Мельниченко.

На пленке были слышны голоса Кучмы и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко, которому второй президент Украины поручил расправиться с оппозиционным журналистом Гонгадзе. Кроме того, при разговоре присутствовали бывший глава Администрации президента Владимир Литвин и глава СБУ Леонид Деркач.

Подлинность пленок подтвердила экспертиза американской компании, позже посол США в Украине заявлял, что у Штатов нет сомнений в аутентичности записей, сделанных Мельниченко.

Об этом также в разное время заявляли в ГПУ и СБУ после проведения ряда экспертиз.

Но в 2011 году Конституционный суд Украины вынес решение, которым запретил использовать "пленки Мельниченко" в деле по обвинению бывшего президента Леонида Кучмы в причастности к убийству Гонгадзе. Суд пришел к выводу, что указанные записи сделаны незаконным путем и получены сомнительным способом.

Леонид Кучма "Украинская правда"

Впрочем, записи есть, и факты должны были быть расследованы правоохранительными органами. Но 19 лет спустя ни родственники и друзья Гонгадзе, ни вся Украина не смогла добиться вынесения приговора для виновников ужасного преступления.

Стоит ли говорить, что остальные "кассетные скандалы" ожидает та же судьба, что и дело Гонгадзе, пока виновные самого долго расследования за всю независимость Украины не будут наказаны?

Скандальные пленки "Саакашвили-Курченко"

5 декабря 2017 года Служба безопасности Украины приехала по адресу временного проживания Михеила Саакашвили в Киеве для его задержания в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Михеил Саакашвили

По данным ГПУ и СБУ, Саакашвили сговорился с беглым бизнесменом времен Януковича Сергеем Курченко для получения от него денег на акции протеста с целью захвата власти.

Задержать подозреваемого правоохранителям не удалось, собравшаяся толпа активистом под домом Михеила буквально вытащила его из машины сотрудников СБУ, выломав заднюю дверь.

В это время генеральный прокурор Юрий Луценко провел брифинг, на котором представил журналистам запись Саакашвили с Курченко, где они договариваются о сотрудничестве.

Кроме того, был обнародован разговор якобы помощника Курченко по имени Саша и якобы главы Киевского областного отделения "Движения новых сил" Севериона Дангадзе, который, по версии ГПУ, вел переговоры от имени Саакашвили.

Генпрокурор заявил, что следствием зафиксировано, как помощник Саакашвили Дангадзе получил 500 тысяч долларов на организацию "МихоМайдана".

Естественно, Саакашвили полностью отрицал тот факт, что на пленке был его голос, и утверждает, что с Курченко вообще не был знаком.

"Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю, как он выглядит, и у меня нет с ним ничего общего. Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным", – заявил он сразу же после обнародования пленок.

Впрочем, и этот "кассетный скандал" закончился ничем. В 2018 году Саакашвили выдворили из Украины, однако после президентских выборов в 2019 году скандальный политик вернулся в страну.

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