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"Карточный домик скоро рухнет!" Украинский посол жестко обратился к Суркову

1.9т Читать материал на украинском

Протесты, проходящие в столице России Москве, говорят о том, что "карточный домик" Кремля скоро посыплется.

Такое мнение высказал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Twitter, обратившись к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

"Господин Сурков, то обстоятельство, что в столице путинской державы "глубинный народ" начинает выходить на улицы за свободу, говорит о том, что вы хоть в лепешку разбейтесь, а человеку свобода все равно нужна и рано или поздно ваш карточный домик посыплется", – написал дипломат.

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TUT.by

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Персоны
Александр Щерба Владислав Сурков
Теги
Россия протест
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
У русских майдан это не героизм, а предательство! Русские не любят предателей, они их уничтожают!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не удивляйтесь, это же посол Украины...
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