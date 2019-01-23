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Карпаты завалило снегом: в сети опубликовали яркие фото ''апокалипсиса''

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В украинских Карпатах выпало огромное количество снега. В высокогорных районах высота снежного покрова достигала более двух метров.

В Укргидрометцентре сообщили, что снегом полностью засыпало горы Поп Иван и Пожижевская.

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По данным метеорологов, в горах температура воздуха опустилась до -7... -10 градусов, а высота снега составляет от 95 сантиметров до 2,28 метра. При этом в районе долины Боржава высота снежного покрова достигла 79-110 сантиметров.

Синоптики подчеркнули, что в горах сохраняется опасность схода лавин и призывают людей быть осторожными.

Туристы публиковали в соцсетях яркие фото заснеженных гор.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Соцсети

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Соцсети

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Соцсети

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Соцсети

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Соцсети

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