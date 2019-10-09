Осенний снег в Украине: опубликованы впечатляющие кадры

Украинские Карпаты продолжает засыпать осадками, на горе Поп Иван и в Буковели снежная погода.

Как сообщили на странице в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 9 октября здесь идет обильный снегопад.

Ветер юго-западный со скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха -2 градуса. Видимость до 30 м.

Спасатели сообщили, что на высокогорье тропы засыпаны снегом, ориентирование затруднено, поэтому наличие навигатора необходимо.

Гора Поп Иван Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Буковель скриншот

Буковель скриншот

В связи с ухудшением погоды в Карпатах спасатели ГУ ГоСЧС в Ивано-Франковской области просят быть всех предельно осторожными.

В частности, отправляясь в туристический поход, придерживайтесь следующих советов от спасателей:

зарегистрируйтесь и получите консультацию работников горной поисково-спасательной службы относительно выбранного маршрута и возможного ухудшения погодных условий;

обязательно информируйте своих близких и знакомых о прохождении маршрута и ожидаемом времени возвращения из похода;

избегайте походов в одиночку, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее 3 человек;

убедитесь, что ваша экипировка соответствует требованиям похода. Возьмите с собой достаточное количество пищи и воды (согревающие напитки - чай, кофе), а также необходимую теплую одежду, обувь и медикаменты;

поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;

обязательно возьмите с собой проверенные туристические карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлых выходных, 6-7 октября, в Карпатах горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилипец засыпало толстым слоем снега.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся