Карпаты в последний день весны засыпало снегом: фото и видео впечатлили сеть

Дарья Дурова Общество 00:39, 1.06.2020

В украинских Карпатах в воскресенье, 31 мая, выпал снег.

Соответствующие фотографии и видео местные жители опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін

В частности, житель поселка Ворохта Александр Голобин пошутил по поводу снегопада в последний день весны, поздравив друзей с "Новым годом".

Он уточнил, что фото сделаны на высоте 1450 метров под Говерлой.

Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін

В высокогорье, как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, наблюдалась метель, мороз и низкая видимость.

Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
Снег в Карпатах
Facebook/Олександр Голобін
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Как писал OBOZREVATEL, высокогорье Карпат замело метелями и завалило снегом также 26 мая.

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