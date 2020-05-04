Карпаты засыпало снегом: синоптики предупредили о метелях и лавинах. Фото

В украинских Карпатах в понедельник, 4 мая, разгулялись метели и выпал мелкий снег.

Подтверждающее фото появилось на странице Черногорского горного поисково-спасательного пункта в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"По состоянию на 8:30 04.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/с. Температура воздуха -2 ° С. Падает мелкий снег. Метель", – сказано в сообщении.

В Карпатах выпал снег: есть опасность лавин Facebook Черногорского горного поисково-спасательного пункта

На горе Драгобрат 3 мая зафиксировали 57 см снежного покрова. На станции Пожежевская высота снега составила 82 см.

Скриншот

Об угрозе лавин предупредили и в Укргидрометцентре. "Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается 4 мая в высокогорье Ивано-Франковской области. Низкая снеголавинная опасность (1 уровень) ожидается 4 мая в высокогорье восточной части Закарпатской области", – предупредили в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве 14 апреля неожиданно для жителей столицы пошел мокрый снег.