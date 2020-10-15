Карпаты засыпало снегом: появилось свежее фото

Мирослав Семенюк Общество 10:27, 15.10.2020

В четверг, 15 октября, в Карпатах поднялась сильная метель.

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров.

Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С.

Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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