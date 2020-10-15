Карпаты засыпало снегом: появилось свежее фото
В четверг, 15 октября, в Карпатах поднялась сильная метель.
Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 08:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров.
Ветер юго-западный 18-19 м/с. Температура воздуха 0°С.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 октября зима пришла в поселок Славское Львовской области.
Во второй половине текущей недели, 15-16 октября, температура воздуха в Украине начнет снижаться. Синоптики предупредили о дождях, возможен даже снег.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в конце недели первые заморозки до -1 градуса.